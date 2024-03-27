Мастер-классы, тренинги и презентации: в Клину 30 марта состоится Ярмарка вузов-2024

Абитуриентов приглашают посетить МЦ «Стекольный». Специалисты расскажут об особенностях поступления и обучения в различных вузах и колледжах. Представители учебных заведений ответят на любой интересующий вопрос. Отдельные заведения представят презентации. Удобно, что на одной площадке можно решить сразу несколько вопросов.

Для гостей мероприятия проведут тренинги и мастер-классы, которые позволят оценить уровень подготовки к поступлению и оценить, насколько выбранный профиль соответствует конкретному участнику.

В МЦ «Стекольный» будут присутствовать представители высших учебных заведений столицы и Подмосковья, а также Твери. В частности, мероприятия посетят сотрудники НИУ «МИЭТ», РМАТа, Института искусств и информационных технологий и МГАФКа, Егорьевского АТК им. В. П. Чкалова, филиал МГТУ ГА, ТвГТУ, Государственного университета «Дубна», Терского государственного медицинского университета, Военной академии ВКО им. Маршала Советского Союза Жукова, РАНХиГСа. Данный перечень неполный. Мероприятие посетят представители многих других престижных учебных заведений.

Встреча состоится 30 марта в Клину по адресу: ул. Литейная, д. 23а. Ярмарка ВУЗов начнется в 12:00. Посетителей будут ждать до 15:00.