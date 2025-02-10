Мастер спорта Першин провел зарядку для участников соревнований в парке Ивантеевки

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Для жителей Ивантеевки в городском парке провели зимний спортивный праздник.

Главным гостем мероприятия стал мастер спорта по лыжным гонкам Дмитрий Першин. Спортсмен заряжал гостей энергией, провел гимнастику и мотивировал каждого на успех. Мастер спорта рассказал, что главное — это стремление.

«Секретов огромных нет. Все очень просто. Нужно кушать кашку и много тренироваться», — рассказал ребятам Дмитрий Першин.

Мастер спорта Першин посоветовал ребятам всегда стремиться к победе и тренироваться на регулярной основе.

На протяжении праздника для юных горожан организовали различные спортивные соревнования: перетягивание каната, командные игры и снежные эстафеты. Родители и близкие выступили в качестве группы поддержки. Самые активные в трудные минуты приходили к ребятам на помощь.

Организаторы предусмотрели, чтобы гости и участники в любой момент могли выпить горячий чай. Хотя активные игры на свежем воздухе не давали им замерзнуть. Победителей наградили медалями.