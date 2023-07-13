Мастер спорта по боксу Лысенко назвал способы быстрого сброса веса к нужному дню

В спорте весьма распространена практика весогонки, то есть потери максимального веса за короткое время. По словам мастера спорта по боксу и тренера Вячеслава Лысенко, в целом такая процедура опасна для организма, но при подходе к процессу с умом можно сбросить вес. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что нередко ненужные килограммы в организме появляются из-за задержки жидкости. В связи с этим нужно пить только необходимую норму воды, к тому же при получении организмом пол-литра воды скорость метаболизма в течение получаса увеличивается на треть.

По мнению спортсмена, также следует урезать до минимума количество углеводной пищи, но оставить белки и жиры. Также важно отказаться от слишком соленой и острой пищи.

Лысенко добавил, что не стоит забывать, что одними из главных факторов снижения веса является спорт, а также большую роль играют качество и количество сна и отдыха.