Мастер спорта РФ по пулевой стрельбе в День тренера посетил Большой Серпухов

В преддверии Дня тренера, который отмечают в России 30 октября, библиотекарь протвинской Центральной городской библиотеки им. Е.Р. Дашковой Сенченко А.А. организовала для школьников встречу с тренером «Спортивной школы Протвино» Евгением Владимировичем Лаврушиным.

За свою спортивную деятельность Евгений Лаврушин достиг много высот: мастер спорта России по пулевой стрельбе, многократный победитель соревнований разного уровня по пулевой стрельбе и тхэквондо, обладатель черного пояса по тхэквондо. Спортсмен выступает продолжателем известной династии.

Встреча получилась интересной и познавательной. Евгений Лаврушин рассказал, как решил заниматься спортом, с какими трудностями сталкивался, когда добился первых значительных успехов. Годы тренировок и усердие позволило спортсмену одерживать победу в престижных турнирах различного уровня.

Тренер также рассказал о своих воспитанниках. Спортсмен поделился, как помогает им в достижении высоких результатов, раскрывает уверенность в себе, учит не останавливаться перед сложностями и искать способы мотивации. Евгений Лаврушин продемонстрировал образцы спортивного оружия, которые используются на соревнованиях по пулевой стрельбе. Восторженные ребята брали их в руки и внимательно рассматривали.

Мальчики и девочки с интересом слушали рассказ тренера, рассматривали медали. После Евгений Лаврушин ответил на вопросы юных участников мероприятия.

День тренера традиционно отмечают 30 октября. Встреча с мастером спорта РФ прививает ребятам чувство уважения к людям, которые ежедневно вносят вклад в развитие отечественного спорта, передают бесценный опыт и приучают своих воспитанников к достижению всех поставленных задач.