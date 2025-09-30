Мастера педикюра раскрыли пикантную деталь о посетителях

Специалисты по педикюру столкнулись с неожиданной проблемой в летний сезон. Как выяснилось, многие клиенты обоих полов посещают процедуры без нижнего белья. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на телеграм-канал «SHOT проверка».

По их словам, отсутствие трусов под одеждой характерно как для женщин, так и для мужчин. Мастера пояснили, что подобные случаи учащаются именно в периоды сильной жары.

