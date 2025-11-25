Мастерицы из коломенской библиотеки создают вязаную панораму к 850-летию города

В Центральной городской библиотеке имени Валерия Королева в Коломне началась работа над созданием вязаного панно с изображением городского пейзажа. Проект приурочен к предстоящему 850-летию города, которое будет отмечаться в 2027 году.

Руководитель студии «Свяжется все» Анастасия Гаврилова сообщила, что полотно создается в технике пиксельного вязания. Изображение формируется из отдельных вязаных квадратов размером 1х1 сантиметр, которые соединяются в единую композицию.

Для создания панно потребуется изготовить 6400 отдельных элементов. Размер готового полотна составит 2х2 метра. Участницы проекта собираются в библиотеке один раз в неделю, каждая мастерица за занятие изготавливает примерно 12 квадратов.

За основу взят цифровой изображение, обработанное специальной программой для создания схемы пиксельного вязания. Завершение работы и презентация готового панно планируются к лету следующего года.