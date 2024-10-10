Мастерицы коломенской «Школы ремесел» стали лауреатами престижного Всероссийского конкурса дизайна
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
Творческий коллектив коломенской «Школы ремесел» стал лауреатом I степени XII Всероссийского конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства, театра моды и дизайна «ART-ГАЛЕРЕЯ». Им присудили высший балл в номинации «Дизайн одежды (народный сценический костюм)».
Мастерицы из Коломны не только достойно представили округ на престижном конкурсе, но и получили высшую оценку за завораживающую коллекцию «Русская жемчужина». Специально для конкурса разработали шесть женских костюмов, которые отражают русские традиции и при этом сочетают в себе сценический образ. Главными задачами мастериц было не просто разработать красивые народные сарафаны, но и продумать удобство носки костюма.
Коллекцию выполнили в коричнево-белой гамме, дополнив рубахами и головными уборами. Для стилизации использовали ленты, тесьму, искусственный жемчуг, вышивку и фурнитуры. Коллекция гармонично смотрелась на моделях.
«Задумка была блестяще реализована. Созданы сценические наряды в русском стиле, в основу которых положен крой традиционного русского одеяния с последующим моделированием и стилизацией», — рассказала заместитель директора «Школы ремесел» Анастасия Чибирева.