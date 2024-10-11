Мастерская управления «Сенеж» претендует на звание главного места силы России

Подмосковная мастерская управления «Сенеж», расположенная в Солнечногорске, претендует на звание главного места силы страны. Проголосовать за площадку можно на сайте проекта «Места силы России».

Ранее в стране путем всероссийского голосования определили Топ-5 мест силы. В число финалистов вошла и подмосковная площадка.

«Сенеж» — это место встречи умных и творческих людей, площадка для проведения различных форумов, в том числе «Территории смыслов».

Поддержать подмосковную площадку можно до 15 декабря. Ее главными соперниками являются парк-музей «Этно-мир» в Калужской области, Калининград, Великий Новгород и Выборг.