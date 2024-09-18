Подмосковная Мастерская управления «Сенеж» претендует на звание лучшего «Места силы России». Соответствующий проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».

Цель проекта — познакомить граждан РФ с уникальными природными и рукотворными объектами на территории России, имеющими высокий туристический потенциал и обладающими значимыми для народов нашей страны историческими, культурными и духовными ценностями, а также создать список ключевых «Мест силы России».

В рамках проекта Мастерская управления «Сенеж» вошла в список мест реализации проекта. На данный момент на сайте проекта проводится онлайн-голосование за лучшее «Место силы России».