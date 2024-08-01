Мать арестованного в США Винника опровергает слухи о возможном обмене сына

Александра Винника задержали во время семейного отдыха в Греции по запросу США еще несколько лет назад. На данный момент он находится в тюрьме Санта-Рита в Калифорнии. Там россиянин ожидает решения суда.

Его мать заявила, что слухи об обмене сына являются ложными. Об этом она рассказала «Известиям» в четверг, 1 августа. По словам родственницы арестованного в США Винника, он до сих пор находится в тюрьме. Женщина отметила, что она лично разговаривала с сыном. И если бы данные об обмене были правдой, то сын не звонил бы с тюремного телефона. К слову, адвокат тоже ничего не знает.

Александра Винника обвинили российские и американские власти за ряд преступлений. Так, например, его подозревают в отмывании денег через криптовалютную биржу, распространении вредоносных программ, хищении денег и мошенничестве.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что между несколькими странами готовится масштабный обмен заключенными. Известны фамилии возможных участников операции.