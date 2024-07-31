СМИ: масштабный обмен заключенными готовится между Россией, США, Германией и Белоруссией

Уже в ближайшие несколько часов может начаться масштабный обмен заключенными между, как минимум, четырьмя странами. Об этом пишет N1 в среду, 31 июля, ссылаясь на собственные источники.

По данным журналистов, речь может идти сразу о четырех странах: это Россия, Белоруссия, США и Германия. Но, при этом, в масштабном обмене могу участвовать и другие страны.

Если говорить о фамилиях граждан, которые подлежат обмену – это Анна и Артем Дульцевы, которые были арестованы в Словении еще в декабре 2022 года, Эван Гершкович (журналист WSJ), немец Рико Кригер. Но и это далеко не окончательный список, ведь в нем могут оказаться Коношенко, Клюшин, Марченко, Винник и другие заключенные.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Иране приказали нанести удар возмездия по Израилю. Подробнее в материале на сайте.