Мать главкома ВВС Украины умерла в Белгородской области под обстрелами ВСУ
SHOT: мать главкома ВВС Украины умерла в Белгородской области под обстрелами ВСУ
Фото: [freepik.com]
В Белгородской области на 102-м году жизни скончалась мать командующего ВВС Украины Анатолия Кривоножко, сообщил SHOT.
По данным телеграм-канала, последние годы жизни ветерана-тыловика прошли в Шебекинском районе, который регулярно подвергался артиллерийским обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований.
По имеющейся информации, украинский военачальник не поддерживал связь с матерью после начала специальной военной операции (СВО) и не выразил соболезнования после ее смерти.
Варвара Захаровна, награжденная медалью за трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), перенесла четыре инсульта, продолжая жить в зоне постоянных обстрелов ВСУ.
В том же районе проживает брат главкома ВВС Украины, который, как и другие местные жители, вынужден постоянно прятаться от обстрелов, в том числе от атак с применением западных барражирующих боеприпасов.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправил родителей на лечение в Москву.