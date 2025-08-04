В Белгородской области на 102-м году жизни скончалась мать командующего ВВС Украины Анатолия Кривоножко, сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, последние годы жизни ветерана-тыловика прошли в Шебекинском районе, который регулярно подвергался артиллерийским обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований.

По имеющейся информации, украинский военачальник не поддерживал связь с матерью после начала специальной военной операции (СВО) и не выразил соболезнования после ее смерти.

Варвара Захаровна, награжденная медалью за трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), перенесла четыре инсульта, продолжая жить в зоне постоянных обстрелов ВСУ.

В том же районе проживает брат главкома ВВС Украины, который, как и другие местные жители, вынужден постоянно прятаться от обстрелов, в том числе от атак с применением западных барражирующих боеприпасов.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправил родителей на лечение в Москву.