«Мать и дитя спасли»: в Амурской области беременная косуля едва не попала под колеса, но инспекторы пришли на помощь

Беременная косуля, заметавшаяся по улицам города Свободный, едва не стала жертвой автомобилистов. Животное, испуганное и дезориентированное, бегало по проезжей части, рискуя попасть под колеса. К счастью, местные жители не остались равнодушными и позвонили в управление по охране животного мира Амурской области. Об этом сообщает «Порт Амур».

Инспекторы охотнадзора аккуратно отловили перепуганную косулю. Ветеринар осмотрел ее и не нашел серьезных травм — лишь легкое истощение. Но главная новость открылась позже: самка оказалась беременной. Ветеринары подтвердили, что у нее будет потомство.

Чтобы не навредить будущим детенышам, специалисты решили не задерживать животное. Косулю вывезли за город и выпустили в естественную среду обитания. Как только дверца переноски открылась, она мгновенно скрылась в лесу. По словам инспекторов, дикие звери не редкость для амурских поселков и городов. Особенно молодые особи часто теряются и не могут найти дорогу обратно.

