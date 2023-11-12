Мать и ее двухлетняя дочь сгорели заживо в пожаре в подмосковном Подольске

О разыгравшейся в субботу, 11 ноября, трагедии в Подольске Московской области сообщает в своем аккаунте региональное ГСУ СК России. Там пояснили, что в расположенном в микрорайоне Климовск двухэтажном гараже вспыхнуло пламя.

Отмечается, что трем пострадавшим удалось выбежать на улицу и спастись, а женщина и ее двухлетняя дочь не успели выскочить и погибли в пламени. После тушения пожара спасателями были обнаружены их бездыханные тела.

«Одиннадцатого ноября 2023 года в двухэтажном гараже, расположенном в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, произошел пожар. Из горящего гаража удалось выбежать трем пострадавшим, которым была оказана медицинская помощь. После ликвидации пожара были обнаружены тела двухлетней девочки и ее 30-летней матери», - говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего полицией возбуждено уголовное производство по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Назначено проведение нескольких экспертиз. Устанавливаются все причины инцидента и что мого стать причиной пожара.