Мать-кормилица или объект культа: вся правда о священном животном Индии

Для индуистов корова — не просто животное, а священная мать-кормилица, «гау-мата». В стране, где коровы свободно разгуливают по проспектам мегаполисов, создавая многокилометровые пробки, убийство этого животного может стоить человеку свободы на срок до 10 лет, а в некоторых штатах — и пожизненного заключения. Но откуда взялся этот культ и почему вокруг него до сих пор кипят нешуточные страсти?

«Мать, которая дает молоко»

Корова почитается в индуизме как олицетворение бескорыстного жертвования. Она дает молоко, из которого делают топленое масло (гхи) — обязательный элемент религиозных ритуалов, йогурт и другие продукты, составляющие основу вегетарианского питания миллионов индийцев. В священных текстах корова ассоциируется с высшей кастой брахманов, и убийство животного издавна приравнивалось к убийству священника.

В индийской мифологии есть даже божественная корова Сурабхи (или Камадхену), которая явилась из океана при его пахтанье и принадлежала мудрецу Васиштхе. Она считалась «коровой желаний», способной выполнять любые просьбы своего хозяина и даже создавать армии для защиты.

Тюремный срок за буренку

Отношение к коровам в современной Индии регулируется законодательством отдельных штатов. В большинстве из них действуют жесткие запреты на убой. В штате Гуджарат, например, за убийство коровы могут дать пожизненное заключение. Лишь в Керале и Западной Бенгалии запрет практически не действует.

Именно из-за таких суровых наказаний фермеры, чьи коровы перестают давать молоко, не решаются отправить их на бойню. Вместо этого животных просто выпускают на улицу. Поэтому индийские города заполнены бездомными коровами, которые подбирают отходы на рынках и создают аварийные ситуации на дорогах.

Бомба от ученых: корову ели всегда

Казалось бы, картина ясна: корова священна испокон веков. Однако академическая наука внезапно вносит в этот нарратив серьезные коррективы.

Доктор филологических наук Ярослав Васильков, ведущий научный сотрудник Кунсткамеры, в своей статье «Индийская священная корова: история и современность» приводит сенсационные данные. Опираясь на древние тексты, он доказывает, что в ведийский период (задолго до мусульманских завоеваний) арии не только приносили коров в жертву, но и спокойно употребляли говядину в пищу.

Более того, персидский ученый XI века Аль-Бируни, автор знаменитой «Индии», писал, что местные жители сами рассказывали ему: «До Бхаратских войн им разрешалось есть говядину, и в те времена существовали жертвоприношения, требовавшие убоя коров». Запрет, по одной из версий, ввели позже, причем причина могла быть вполне прагматичной: корова — слишком полезное животное, чтобы ее есть.

Бируни приводит и другое, почти медицинское объяснение, которое он слышал от брахманов: «Страна их жаркая, внутренние части тела в ней холодны, естественная теплота слабеет, способность к пищеварению падает. Говядина же груба и холодна, поэтому ее и запретили».

Кто же на самом деле не ест корову?

Современные индусские националисты активно продвигают версию, что употребление говядины пришло в Индию с мусульманскими захватчиками. Но исследователи указывают, что это миф. Говядина всегда была традиционным и доступным продуктом для огромного числа индийских мусульман, христиан, низкокастовых индусов, далитов (неприкасаемых) и племен.

Сегодня вокруг «защиты коров» в Индии разворачиваются настоящие трагедии. Воинствующие активисты, так называемые «защитники коров», устраивают самосуды над теми, кого подозревают в убое скота или употреблении говядины. Это создает серьезное напряжение в обществе, которое ученые называют опасным.

Бизнес на навозе и туризм на коровах

Впрочем, есть и другая, менее кровавая сторона культа. Правительство штата Уттар-Прадеш, например, решило подойти к вопросу с экономической стороны. Там запускают уникальную программу «Туризм на коровах». Приюты для бездомных коров планируют превратить в туристические достопримечательности, а продукты из навоза и мочи — коммерциализировать.

Женские группы самопомощи уже занялись производством экологичных товаров: ламп из коровьего навоза, удобрений и даже косметики. Власти призывают граждан поддерживать местное производство, особенно в праздник Дивали.

Кстати, о моче. В традиционной индийской медицине и религиозных обрядах широко используется «панчагавья» — смесь из пяти продуктов, получаемых от коровы: молока, йогурта, топленого масла, мочи и навоза. Считается, что этот набор обладает мощнейшей очистительной силой.

В Индии — крупнейшее поголовье крупного рогатого скота в мире. Страна занимает первое место по производству молока, обогнав США еще в 1990-х. При этом средняя индийская корова дает всего 8–10 литров молока в день против 30–40 литров у европейских пород.