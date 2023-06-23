Мать Маска запретила сыну драться с Цукербергом
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Мать предпринимателя Илона Маска «отменила» бой сына с создателем корпорации Meta (запрещена в России как экстремистская). Об этом Мэй Маск сообщила в соцсетях.
«На самом деле я отменила бой. Без шуток. Поединок только на словах. В креслах. На расстоянии 4 футов друг от друга. Побеждает тот, кто окажется смешнее», – написала Мэй Маск.
Илон отреагировал на пост матери смайликом.
Маск и Цукерберг договорились о бое в клетке и вроде бы уже назначили место поединка – Лас-Вегас.
Бизнесмены стали задирать друг друга после того, как Meta сообщила о начале работы над приложением Project 92, которое может стать конкурентом Twitter, которым владеет Маск.