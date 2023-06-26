Мать Ольги Орловой учит свою взрослую дочь работе на грядках

Уже во всю идет дачный сезон, и многие россияне сейчас практически не вылезают из своих садов и огородов. В их число вошла и ведущая Дома-2, но, как оказалось, она совсем не умеет ухаживать за растениями. Об этом сообщает портал «Дни.ру»

Певица и телеведущая Ольга Орлова захотела похвастаться своим умением выращивать овощи. Однако ей помешала родная мама, которая сделала острые замечания по поводу грядок своей дочери.

По ее словам, все на них сделано абсолютно не так. А Орлову она и вовсе назвала плохим агрономом. Опытная родительница в делах огородных отнеслась к первым осторожным шагам наследницы слишком строго. Не известно, захочет ли звезда в дальнейшем продолжать это дело. Но, как говорится, совет никогда не будет лишним.