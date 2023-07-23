Мать-подросток с маленьким ребенком внезапно пропали под Тверью

Силы правопорядка и волонтеры общественных организаций Тверской области ведут активный розыск 16-летней девушки, которая минувшим днем вышла прогуляться со своим малышом и до настоящего времени не вернулась домой.

Как проинформировали в пресс-службе регионального Следственного управления СК России в соцсетях, мама и малыш пропали в Торжокском районе. Поиски по друзьям и знакомым результатов не дали.

Отмечается, что последний раз девушку-подростка вместе с ребенком видели возле семейного центра. Она вышла из него вечером в субботу, 22 июля и больше молодую маму никто не видел.

«Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего следственное управление уже начало соответствующую проверку.