Мать погибшего военного сообщила о заброшенности захоронений героев в Азове

На городском кладбище в Азове сложилась возмутительная ситуация: захоронения военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции, и мемориальная Аллея Героев соседствуют со стихийной свалкой. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Don Mash.

Как сообщает издание, с проблемой столкнулась мать погибшего солдата по имени Екатерина. По ее словам, после ее обращения к властям ситуация была частично исправлена, но лишь для показухи.

Личное внимание губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря привело к тому, что мусор убрали исключительно вокруг парадной Аллеи Героев, в то время как остальные могилы участников СВО так и остаются погребенными под грудами отходов.

Женщина отметила, что пыталась поговорить с коммунальщиками, но те ответили ей, что получили указание убрать лишь одно место на кладбище.

