Мать похищенной в Израиле немки Шани Лук сообщила о смерти дочери

Рикарда Лук, мать похищенной в Израиле во время нападения ХАМАС 22-летней немки Шани Лук, сообщила о смерти дочери.

Она рассказала немецким телеканалам о том, что получила известие, что Шани уже нет в живых. При этом официальных подтверждений смерти девушки не было.

Шани Лук приехала в Израиль на музыкальный фестиваль, который проходил в 5 км от границы сектора Газа. После атаки ХАМАС она считалась пропавшей без вести.

Позже в Сети появилась видеозапись, на которой палестинские боевики перевозят в пикапе раненую девушку. Мать опознала Шани Лук по татуировкам. Она обратилась с видеообращением к германским властям с требованием вытащить девушку из плена.