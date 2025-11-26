Мать пострадавшей девочки сообщила о стоимости пребывания в подмосковном «рехабе пыток»

Родители платили огромные деньги за содержание своих детей в кошмарных условиях подмосковного «рехаба». Как рассказала Telegram-каналу Алла, мать одной из пострадавших девочек, двухмесячное пребывание в учреждении обошлось семье в 300 тыс. руб., при этом никаких официальных чеков администрация центра не предоставляла.

Женщина пояснила, что отдала в заведение свою 16-летнюю дочь с поведенческим расстройством в надежде на помощь. Однако вместо реабилитации девочка провела два месяца в условиях, которые теперь требуют долгого и дорогостоящего лечения у психологов для восстановления от перенесенных травм.

Ранее стали известны чудовищные подробности о работе центра Анны Хоботовой в Дедовске. Выяснилось, что администратором там работал ранее судимый за наркопреступления человек, который лично пытал детей и склонял их к сексуальным контактам.

Персонал учреждения в основном состоял из бывших реабилитантов, также имевших судимости, что ставит под сомнение не только методы работы центра, но и его легитимность.

Ранее Милонов призвал провести проверку всех реабилитационных центров после скандала в Дедовске.