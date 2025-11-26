Милонов призвал провести проверку всех реабилитационных центров после скандала в Дедовске

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов потребовал масштабной проверки всех реабилитационных центров в стране. Поводом для столь резкой реакции стали чудовищные подробности дела о частном учреждении Анны Хоботовой в подмосковном Дедовске, где администратор истязал детей и склонял их к сексуальным контактам.

В интервью интернет-изданию «Абзац» парламентарий заявил, что за стенами многих подобных заведений скрывается угроза для жизни и здоровья детей.

«Все эти рехабы — это мутная история. Люди без образования и надлежащего контроля занимаются чем угодно, их методы и технологии бывают совершенно пугающими и чудовищными, там нет медиков и научных подходов. Необходимо провести проверку всех так называемых реабилитационных центров, посмотреть, что там происходит, есть ли образование у персонала и не работают ли там лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности», — отметил Милонов.

Парламентарий возложил часть вины на родителей, которые доверяют детей сомнительным организациям.

«Проблема еще и в том, что сами родители тоже ходят во всевозможные реабилитационные центры — шарашкины конторы, которые развелись в стране. Поэтому и своих детей они отдают педофилам и извращенцам. Нормальные родители никогда не отдадут своего ребенка в руки людей, которые не могут подтвердить свою квалификацию», — добавил он.

Милонов подчеркнул, что хотя ситуацию в Дедовске сейчас взяли под контроль правоохранительные органы, системные изменения невозможны без пересмотра отношения самих семей к выбору реабилитационных услуг.

Ранее сообщалось, что владелица реабилитационного центра в Дедовске пустилась в бега.