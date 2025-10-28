Мать пропавшего в Босфоре пловца раскрыла новые детали

Мать пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова, Галина, сообщила о турецком свидетеле, который видел спортсмена последним во время заплыва. Об этом сообщают РИА Новости .

Согласно ее словам, во время массового заплыва пловец получил от свидетеля предупреждение: «Не туда плывешь», но продолжил движение, махнув рукой. Мать намерена организовать встречу с очевидцем, чтобы уточнить детали происшествия.

Николай Свечников, 29 лет, тренер и мастер спорта, исчез 24 августа во время заплыва. Организаторы обнаружили его отсутствие лишь через несколько часов. На старте отсутствовали спасательные катера, а медицинский осмотр участников был минимальным.

В поисках рассматривались версии, что россиянин мог самостоятельно выйти на берег. Также обсуждалась информация о сигнале браслета, якобы зафиксировавшего его на дне Босфора, но мать опровергла это: браслет фиксирует только старт и финиш заплыва.

Ранее на борту самолета из Калининграда в Екатеринбург внезапно скончался пассажир.