«Мать прыгнула без здравых мыслей»: выпавшая с десятого этажа дочь известной артистки выжила

В Саранске дочку известной артистки ансамбля «Росичи» Елизаветы Кутуровой выписали из больницы, сообщает «Столица-С». В медучреждение пятилетний ребенок попал после того, как мать якобы выпала из окна вместе с ним. Полиция рассматривает и версию с покушением на убийство.

Трагедия произошла 12 июня. Тогда маленькая девочка выпала из окна десятого этажа, а через некоторое время вслед за ней прыгнула мать. Артистка скончалась на месте, а пятилетку доставили в реанимацию детской республиканской больницы с тяжелыми травмами.

В настоящее время ребенка уже выписали домой. Ей рекомендовано амбулаторное наблюдение и реабилитация.

«Никто не хочет верить в случайность, в неосторожность, только верят в злобу. Лизе царствие небесное. Эряночке (дочь — Прим. ред.) здоровья. Родным сил все это пережить»; «Зная Лизу, не верю в случившееся, не могла она. Может, услышала крик, обернулась и не увидела дочки рядом. А когда глянула вниз и увидела Эряночку, тут уж и прыгнула без здравых мыслей», — высказались россияне, знавшие жертв трагедии.

Ранее сообщалось, что сын известного актера выпал из окна и получил множественные переломы.