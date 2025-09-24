Мать с коляской столкнулась с замком на пандусе в Альметьевске

По информации издания «Подъем», в Альметьевске (Татарстан) управляющая компания (УК) одного из жилых домов разместила цепь с замком на пандусе, объяснив свои действия мерами воспитательного характера.

Жители дома №52 по улице Гафиатуллина выразили недовольство тем, что матерям с колясками и женщине с проблемами таза и позвоночника приходится испытывать трудности из-за действий УК «Альметьевск», которая установила цепь и замок на пандусе. В управляющей компании пояснили, что таким образом проявили заботу о благополучии самих жильцов.

«Пандус всегда открыт. Просто вчера его закрыли на замок, потому что одна мама там пандус опускает вниз, а наверх не поднимает», — заявили в УК.

По словам представителей компании, из-за этого пожилым женщинам становится сложнее пользоваться лестницей, поскольку для прохода остается недостаточно пространства. Подчеркивается, что замок был установлен во вторник, 23 сентября, и снят к вечеру того же дня. Дополнительно было размещено объявление с просьбой о правильном использовании пандуса.

