Мать с ребенком сгорели заживо в Подмосковье — главной преградой для спасателей стали припаркованные автомобили

Как передает Readovka, трагедия разыгралась в воскресенье вечером, 17 декабря, в ЖК «Новое Медведково» на улице Кадомцева.

Из-за неисправности проводки квартира с домочадцами вспыхнула как спичка и начался сильный пожар. Благодаря звонку на пульт дежурного спасатели оперативно на месте , однако проехать к дому оказалось серьезной проблемой из-за кучно припаркованных автомобилей.

«Главной трудностью для пожарников стала не сложность тушения, а припаркованные у ЖК автомобили — они попросту не могли проехать», — приводится в публикации.

Не смотря на все сложности, пожарным удалось потушить пламя. Однако промедление оказалось фатальным для 35-летней женщины и ее трехлетнего малыша. После того. ка их без сознания вызволили из горящей квартиры медики как могли старались их откачать, однако все оказалось тщетно — от угарного они погибли.

В настоящее время по факту произошедшего полицейскими проводится проверка.