Мать съеденного акулой в Египте жителя Балашихи увезли на скорой

Соседка убитой горем женщины рассказала, как мать отреагировала на нелепую смерть своего сына в пасти акулы в Египте.

Как сообщают СМИ, женщине стало плохо и она была экстренно госпитализирована в одну из клиник Московской области.

Ранее стало известно, что российский турист в египетском городе Хургада не выжил после встречи с акулой,. Как сообщило генконсульство России в арабской республике, хищник напала нажителя подмосковной Балашихи 8 июня возле пляжа «Dream Beach». В связи с происшествием дипмиссия РФ призвала российских путешественников сохранять бдительность при нахождении в воде.