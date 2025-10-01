Мать Сергея Жукова идет на поправку после срочной госпитализации

Мать известного российского певца прошла успешный курс лечения после экстренной госпитализации. Состояние женщины стабилизировалось, и вскоре ее планируют выписать из медицинского учреждения. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на телеграм-канал SHOT.

Лилия Наильевна, мама Сергея Жукова, сообщила, что чувствует значительное улучшение самочувствия. По словам 72-летней женщины, врачам удалось нормализовать ее состояние, и теперь она готовится к выписке из стационара.

Медики диагностировали у пациентки проблемы с кровоснабжением в задних отделах головного мозга. Когда у женщины возникло недомогание, певец лично доставил ее в больницу для оказания срочной медицинской помощи.

Постоянным местом проживания Лилии Наильевны является Димитровград в Ульяновской области. Однако она регулярно навещает в столице своего сына и внуков. После выписки из больницы женщина сможет поддерживать здоровье с помощью назначенных лекарственных препаратов.

Ранее мать солиста «Руки Вверх!» госпитализировали в тяжелом состоянии.