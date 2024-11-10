Мать шестерых детей отправилась на СВО вслед за мужем, чтобы уберечь его от ранений

В Приморском крае мать шестерых детей уехала на СВО к своему супругу, чтобы, по ее признаниям, уберечь его от ранений. Как передает Shot, поступить таким образом женщине посоветовала во сне ее покойная свекровь.

Сообщается, что супруги Ойдиновы переехали в Россию из Узбекистана. С самого начала специальной военной операции в 2022 году практически одновременно приняли решение отправиться на передовую. И с тех пор отдают воинский долг родине в одном из подразделений 25-й армии.

«Сначала на СВО добровольцем из Владивостока отправился супруг. Спустя полтора месяца его жена Хулкар попросила 23-летнюю дочь позаботиться о шестерых младших детях, и ушла служить вместе с мужем. Свое решение женщина обосновала тем, что ей приснился очень реалистичный сон, в котором покойная свекровь попросила сноху о таком самопожертвовании», — приводится в публикации.

Хулкар призналась в беседе с журналистами, вся рожденная ею детвора зовет мамой ее сестру. А ее саму — бабушкой. Женщину это, конечно же, расстраивает, но менять выбранный три года назад путь она не намерена. Служить бок о бок с супругом, с которым они женаты 26 лет, считает своим долгом и предназначением.

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