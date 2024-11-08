Бывшая нардеп Верховной Рады Украины Надежда Савченко в настоящее время командует ротой в бригаде территориальной обороны ВСУ, рассказал на своей странице в Facebook украинский журналист Владимир Бойко.

Напомним, Надежда Савченко была осуждена в России судом за причастность к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина в 2014 году у поселка Металлист в ДНР. После чего бывшая наводчица ВСУ была возвращена на Украину в рамках обмена военнопленными и впоследствии стала народным депутатом Верховной рады. В марте 2018 года Савченко была лишена депутатской неприкосновенности и отправлена под арест за планирование терактов в правительственном квартале Киева.

«Сейчас она командует стрелковой ротой», — сообщил Бойко.

Как отметил украинский журналист, ему также известно, что в настоящее время батальон Савченко выведен из зоны боевых действий для планового восстановления боеспособности.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.