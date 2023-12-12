Мать спасенного украинским бойцом участника СВО рассказала о состоянии сына

Участник СВО с позывным «Бабка» 10 дней считался пропавшим после боев с украинскими силами, однако все это время он находился рядом с противником и оба пытались выжить в непростых условиях.

Два бойца, сражающихся по разные стороны, неожиданно оказались «в одной лодке». Оба получили ранения, а затем нашли друг друга в серой зоне. Они стали напарниками и пытались добраться до ближайших позиций ВС РФ вместе, однако украинец погиб из-за развившейся гангрены. Перед смертью он успел перевязать российскому военному спину, где было осколочное ранение, пишет «Московский комсомолец».

Мать военнослужащего РФ каждый день созванивалась с сыном, однако последние полтора месяца не могла с ним связаться. Сейчас они говорят каждый день, но приехать родственница в госпиталь не может. По ее словам, ее сын похудел на 20 кг и сильно отморозил ноги. По информации из соцсетей, врачи пытаются их сохранить.