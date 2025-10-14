Мать спасла младенца от похитительницы, плюнувшей в полицейского

Жительницу Великобритании приговорили к тюремному заключению за попытку увести чужого младенца. Инцидент произошел, когда мать ребенка ненадолго оставила коляску у входа в магазин. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на иностранный источник.

Известно, что 51-летняя Николетт Голдрик попыталась скрыться с семимесячным ребенком, забрав коляску с улицы. Однако мать малыша, находившаяся внутри торгового заведения, вовремя заметила пропажу и бросилась в погоню. Ее крики привлекли внимание случайных прохожих, которые помогли задержать злоумышленницу.

Прибывшие на вызов полицейские столкнулись с агрессивным поведением задержанной. Женщина не только оскорбляла стражей порядка, но и плюнула в одного из них. Суд назначил Голдрик наказание в виде года тюрьмы. Мотивы, побудившие ее попытаться похитить ребенка, остаются невыясненными.

Ранее жену бизнесмена в Казани ранил велосипедист с ножом.