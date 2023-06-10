«Мать» Верки Сердючки порадовалась за гибель россиянина в Хургаде

На Украине сейчас активно обсуждают погибшего россиянина в Египте. На эту новость радостно реагируют не только обычные пользователи интернета, но и знаменитости, о чем пишет издание «Утро.ру»

Так в скандал угодила Инна Белоконь, актриса, которая играет роль матери сценического образа Верки Сердючки. Она опубликовала злосчастную картинку, на которой изображен Андрей Данилко (Верка Сердючка) на надувном банане, плывущий со своей «мамой» (Инной Белоконь).

Но вместо ее лица – морда акулы, которой Сердючка дает указания: «Мама, вы задачу поняли?». Ответная реакция последовала сразу же как от украинцев, так и от жителей РФ. Последние призывают к российским властям, чтобы те жестко отомстили за подобную насмешку над страшной трагедией.