Мать выброшенной из окна девочки возвращается в Уфу

В Уфе отец выбросил из окна собственную трехлетнюю дочь. Мать ребенка, находившаяся в это время в другом городе со старшим сыном, экстренно возвращается домой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Женщина, работающая преподавателем английского языка в одном из местных колледжей, вместе с шестилетним сыном уехала в Калининград для планового лечения мальчика. Трехлетняя дочь осталась под присмотром отца, который трудится электриком.

По информации SHOT, мужчина ранее не проявлял признаков агрессии, а судебная экспертиза установила, что в момент происшествия он был трезв. Причины его поступка остаются неясными — он не может их объяснить и не выражает раскаяния.

В настоящее время жизнь маленькой девочки находится в опасности. Медики делают все возможное, чтобы спасти девочку, пребывающую в тяжелом состоянии.

Ранее в Сеть попали кадры с места происшествия и масштаба разрушений в квартире подозреваемого.