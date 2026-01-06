Математика господдержки: как рассчитать, положен ли вам семейный «налоговый кешбэк»

Новая мера поддержки — семейная налоговая выплата — начнет действовать для работающих граждан с января 2026 года. Право на нее имеют семьи, в которых воспитываются двое или более детей, пишут РИА Новости.

Ключевым условием для получения выплаты является уровень среднедушевого дохода. Он не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленного в регионе. Для ориентира, по расчетам РИА Новости, для полной семьи из четырех человек совокупный ежемесячный доход не может быть выше 106,4 тыс. рублей, а для неполной семьи с одним родителем и двумя детьми — 79,8 тыс. рублей в месяц.

Механизм выплаты заключается в возврате разницы между суммой НДФЛ, исчисленного по стандартной ставке 13%, и суммой, рассчитанной по пониженной ставке в 6%. Эта разница будет перечисляться семье единовременно по итогам прошедшего календарного года. В Минфине РФ сравнили данный механизм с «налоговым кешбэком».

По оценке вице-премьера Александра Новака, новой мерой поддержки смогут воспользоваться около 4,2 млн российских семей.

