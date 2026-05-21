Математика против опухолей: канадские исследователи раскрыли тайну аскорбиновой кислоты
Математическое моделирование биохимических процессов показало, что популярный антиоксидант мешает формированию агрессивных соединений, провоцирующих тяжелые онкологические заболевания органов пищеварения. Об этом пишет Газета.ру.
Химический барьер против нитратов и нитритов
Канадские специалисты из Университета Ватерлоо провели исследование, в ходе которого обнаружили уникальные защитные свойства аскорбиновой кислоты. Согласно выводам экспертов, опубликованным в профильном научном издании Journal of Theoretical Biology, этот микроэлемент эффективно препятствует синтезу N-нитрозосоединений. Данная группа веществ признана высокотоксичной, а ее присутствие в организме напрямую связывают с риском возникновения злокачественных новообразований в тканях пищевода и желудка.
Подобные опасные элементы проникают в человеческий организм вместе с повседневной пищей и некачественной питьевой водой, перенасыщенными нитратами. Основными источниками скрытой угрозы ученые называют продукцию из переработанного мяса, различные виды промышленных консервантов и фастфуд. Попадая в кислую среду желудочного сока, эти компоненты вступают в химическую реакцию и трансформируются в канцерогены. Чтобы детально отследить этот процесс, канадские исследователи разработали комплексную цифровую модель, которая с точностью воспроизводит движение нутриентов по пищеварительному тракту, слюне и кровеносной системе. Программа наглядно продемонстрировала, что молекулы витамина C связывают промежуточные радикалы, блокируя дальнейшее появление токсинов.
Правильные интервалы приема для максимальной защиты
В ходе компьютерного эксперимента специалисты выявили прямую зависимость эффективности антиоксиданта от времени его употребления. Математический анализ показал, что для достижения оптимального терапевтического эффекта вещество должно оказываться в организме непосредственно в процессе трапезы или сразу после ее окончания. Именно в этот временной отрезок в пищеварительном тракте запускается пиковая фаза переработки нитритов, и антиоксидант успевает вовремя нейтрализовать угрозу.
Кроме того, ученые скорректировали оптимальную схему употребления полезного элемента. Дробный прием нескольких минимальных доз аскорбиновой кислоты в течение суток продемонстрировал гораздо более внушительные результаты, нежели разовое употребление высокой терапевтической дозы. Такой подход позволяет на протяжении долгого времени поддерживать стабильно высокую концентрацию защитных веществ в желудочном соке.
Авторы проекта обращают внимание на то, что их выводы пока базируются на результатах виртуального симулирования, а не на контролируемых клинических тестах на живых пациентах. Тем не менее данные расчеты дают фундаментальное научное объяснение, почему рацион с высоким содержанием свежих овощей и фруктов статистически снижает вероятность развития опасных патологий желудочно-кишечного тракта.