Математика против опухолей: канадские исследователи раскрыли тайну аскорбиновой кислоты

Химический барьер против нитратов и нитритов

Канадские специалисты из Университета Ватерлоо провели исследование, в ходе которого обнаружили уникальные защитные свойства аскорбиновой кислоты. Согласно выводам экспертов, опубликованным в профильном научном издании Journal of Theoretical Biology, этот микроэлемент эффективно препятствует синтезу N-нитрозосоединений. Данная группа веществ признана высокотоксичной, а ее присутствие в организме напрямую связывают с риском возникновения злокачественных новообразований в тканях пищевода и желудка.

Подобные опасные элементы проникают в человеческий организм вместе с повседневной пищей и некачественной питьевой водой, перенасыщенными нитратами. Основными источниками скрытой угрозы ученые называют продукцию из переработанного мяса, различные виды промышленных консервантов и фастфуд. Попадая в кислую среду желудочного сока, эти компоненты вступают в химическую реакцию и трансформируются в канцерогены. Чтобы детально отследить этот процесс, канадские исследователи разработали комплексную цифровую модель, которая с точностью воспроизводит движение нутриентов по пищеварительному тракту, слюне и кровеносной системе. Программа наглядно продемонстрировала, что молекулы витамина C связывают промежуточные радикалы, блокируя дальнейшее появление токсинов.

Правильные интервалы приема для максимальной защиты

В ходе компьютерного эксперимента специалисты выявили прямую зависимость эффективности антиоксиданта от времени его употребления. Математический анализ показал, что для достижения оптимального терапевтического эффекта вещество должно оказываться в организме непосредственно в процессе трапезы или сразу после ее окончания. Именно в этот временной отрезок в пищеварительном тракте запускается пиковая фаза переработки нитритов, и антиоксидант успевает вовремя нейтрализовать угрозу.

Кроме того, ученые скорректировали оптимальную схему употребления полезного элемента. Дробный прием нескольких минимальных доз аскорбиновой кислоты в течение суток продемонстрировал гораздо более внушительные результаты, нежели разовое употребление высокой терапевтической дозы. Такой подход позволяет на протяжении долгого времени поддерживать стабильно высокую концентрацию защитных веществ в желудочном соке.

Авторы проекта обращают внимание на то, что их выводы пока базируются на результатах виртуального симулирования, а не на контролируемых клинических тестах на живых пациентах. Тем не менее данные расчеты дают фундаментальное научное объяснение, почему рацион с высоким содержанием свежих овощей и фруктов статистически снижает вероятность развития опасных патологий желудочно-кишечного тракта.