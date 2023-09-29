Материально-техническая база Видновской больницы пополнилась высокотехнологичным оборудованием

В Ленинском округе продолжают оснащать клиническую больницу новым медицинским оборудованием. Вся техника поступает в учреждение в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Так, за последний месяц в Видновскую больницу поступило пять единиц наркозного оборудования, три новых рентген-аппарата и передвижной флюорограф, который облегчит обследование маломобильных пациентов. Вся новая техника позволит улучшить качества оказываемых медицинских услуг, в том числе и хирургических, снизить риски, которые могут возникать при лечении и операциях, а также проводить более глубинные обследования.

Помимо этого, за счет нового оборудования скоро расширят возможности кабинетов физиотерапии во всех амбулаторных отделениях клинической больницы подмосковного Ленинского городского округа.