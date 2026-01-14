Материнская правда: как мать погибшего бойца через прокуратуру доказала фиктивность брака сына
Уфимский суд аннулировал брак военнослужащего, не вернувшегося с СВО
В Уфе суд вынес беспрецедентное решение, признав фиктивным брак военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции. По иску прокуратуры судебная инстанция аннулировала брачное свидетельство, выданное за неделю до подписания контракта мужчины с Министерством обороны.
Согласно материалам дела, брак был зарегистрирован в апреле 2023 года. После гибели военнослужащего его мать обратилась в надзорное ведомство с заявлением о сомнительных обстоятельствах заключения союза. Проведенная прокуратурой проверка установила, что супруги никогда не проживали совместно, не вели общее хозяйство и не имели планов на создание семьи. В своем решении суд констатировал, что брак был заключен исключительно для получения социальных и материальных льгот, предусмотренных для семей военнослужащих. Аннулирование брачной записи лишает супругу права на получение государственных выплат, компенсаций и иных социальных гарантий, положенных семьям погибших защитников Отечества.