Материнская правда: как мать погибшего бойца через прокуратуру доказала фиктивность брака сына

Согласно материалам дела, брак был зарегистрирован в апреле 2023 года. После гибели военнослужащего его мать обратилась в надзорное ведомство с заявлением о сомнительных обстоятельствах заключения союза. Проведенная прокуратурой проверка установила, что супруги никогда не проживали совместно, не вели общее хозяйство и не имели планов на создание семьи. В своем решении суд констатировал, что брак был заключен исключительно для получения социальных и материальных льгот, предусмотренных для семей военнослужащих. Аннулирование брачной записи лишает супругу права на получение государственных выплат, компенсаций и иных социальных гарантий, положенных семьям погибших защитников Отечества.