«Материнский инстинкт отсутствует»: годовалый ребенок выпал из окна в Чувашии

«Ответственность за детей всегда только на родителях»; «Как можно не проснуться от того, что твой ребенок встал и куда-то полез? Материнский инстинкт напрочь отсутствует»; «Сколько еще таких случаев будет, пока государство не обязует соответствующие органы проверять молодых родителей на базовую аккуратность и адекватность?» — прокомментировали происшествие россияне в Сети.