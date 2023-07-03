«Материнский инстинкт отсутствует»: годовалый ребенок выпал из окна в Чувашии
Россияне призвали проверять молодых родителей на адекватность после трагедии в Чебоксарах
Фото: [Светлана Шевченко/© РИА Новости]
Годовалый мальчик выпал из окна девятого этажа жилого дома на улице Хузангая в Чебоксарах, сообщает СУ СКР по Чувашии.
По предварительным данным следственного отдела Ленинградского района города, инцидент произошел примерно в десять часов утра. Маленький мальчик смог подняться на подоконник, продавил москитную сетку и упал на улицу вместе с ней. Ребенок скончался на месте от полученных травм.
Следственно-оперативная группа уже проводит проверку.
«Ответственность за детей всегда только на родителях»; «Как можно не проснуться от того, что твой ребенок встал и куда-то полез? Материнский инстинкт напрочь отсутствует»; «Сколько еще таких случаев будет, пока государство не обязует соответствующие органы проверять молодых родителей на базовую аккуратность и адекватность?» — прокомментировали происшествие россияне в Сети.
Ранее сообщалось, что в России предложили обязать застройщиков устанавливать особые окна.