«Материнский инстинкт отсутствует»: годовалый ребенок выпал из окна в Чувашии

Россияне призвали проверять молодых родителей на адекватность после трагедии в Чебоксарах

Общество
Светлана Шевченко/© РИА Новости

Фото: [Светлана Шевченко/© РИА Новости]

Годовалый мальчик выпал из окна девятого этажа жилого дома на улице Хузангая в Чебоксарах, сообщает СУ СКР по Чувашии.

По предварительным данным следственного отдела Ленинградского района города, инцидент произошел примерно в десять часов утра. Маленький мальчик смог подняться на подоконник, продавил москитную сетку и упал на улицу вместе с ней. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Следственно-оперативная группа уже проводит проверку.

«Ответственность за детей всегда только на родителях»; «Как можно не проснуться от того, что твой ребенок встал и куда-то полез? Материнский инстинкт напрочь отсутствует»; «Сколько еще таких случаев будет, пока государство не обязует соответствующие органы проверять молодых родителей на базовую аккуратность и адекватность?» — прокомментировали происшествие россияне в Сети.

Ранее сообщалось, что в России предложили обязать застройщиков устанавливать особые окна.

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