«Главное, чтобы дети перестали гибнуть»: в России предложили обязать застройщиков устанавливать особые окна

В России нередки случаи выпадения детей из окон, хотя варианты решения этой проблемы существуют давно — сетки, решетки и блокираторы.

Сейчас на законодательном уровне установка таковых не является обязательной и, как сообщила адвокат Яна Воробьева, обязать родителей следовать этим мерам безопасности — проблематично.

«Когда мы предусматриваем какую-то обязанность, нужно подумать, кто будет следить за ее исполнением. Каждая вторая семья имеет детей, и госаппарат вряд ли сможет проверять, установлены ли защитные решетки на окнах», — рассказала она в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По сути, уточняет спикер, узнавать о неисполнении этой обязанности придется уже после того, как произойдет очередная трагедия. Принуждение к установке сеток проблему не решит.

«Можно поступить иначе. Например, создать стандарт качества или ГОСТ для строительства новых домов: любое устанавливаемое окно в доме должно иметь этот механизм. Или нужно обязать производителей окон предусматривать комплектацию окон с защитными механизмами», — говорит Воробьева.

По словам адвоката, можно также предусмотреть более серьезную ответственность за оставление ребенка без присмотра взрослых. Из неправовых решений бороться с выпадениями из окон может помочь просветительская работа с населением.

С таким подходом согласилась и Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Мы регулярно говорим о необходимости устанавливать специальные устройства, которые могут сделать окна для детей более безопасными. Какие именно использовать – блокираторы, сети, решетки – непринципиально. Главное, чтобы дети перестали гибнуть», — сообщила она интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Сейчас, по словам омбудсмена, нет законодательных рычагов, которые подтолкнули бы родителей к установке защитных средств. Помогает только просвещение.

«Идеи обязать родителей, застройщика, производителей окон устанавливать блокираторы в обязательном порядке пока не находят поддержки на федеральном уровне. Но даже если допустить, что это удастся законодательно обязать родителей устанавливать такие устройства, встает вопрос, как контролировать исполнение этого требования», — пояснила Мишонова.

Ксения Владимировна напомнила, что без веских оснований на территорию частной собственности никто войти не может. Так что властям пока приходится надеяться только на сознательность родителей.

Ранее мы сообщали о том, что двое детей в Котельниках выпали из окна, облокотившись на москитную сетку.