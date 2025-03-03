Маткапитал могут разрешить тратить на получение ребенком платных медуслуг

В Госдуме рассмотрят законопроект о возможности потратить средства материнского капитала на получение ребенком платных медицинских услуг при оказании ему неотложной помощи, сообщает РИА Новости.

Правила направления средств маткапитала на эти цели установит Правительство РФ.

По словам авторов инициативы, сейчас маткапитал нельзя потратить на оплату медицинских услуг для ребенка при необходимости неотложной помощи во всех регионах РФ. Но практика показывает, что в платном медучреждении получить такую помощь можно быстрее. Кроме того, платные медицинские услуги, предоставляемые при оказании неотложной помощи, как правило, более высокого качества. Однако получение их доступно не всем семьям.

Ранее сообщалось о том, что Путин продлил действие программы маткапитала до конца 2030 года.