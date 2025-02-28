Путин продлил действие программы маткапитала до конца 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении действия программы материнского капитала до конца 2030 года. Как сообщило РИА Новости, соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

До продления действие программы маткапитала заканчивалось 31 декабря 2026 года. Как следует из сопроводительных к закону документов, по расчетам правительства России, в 2027-2030 годах право на получение подобного вида поддержки получат 4,9 млн семей. Кабинет министров придерживается мнения, что за указанный срок на реализацию материнского капитала надо будет направить порядка 2,8 трлн рублей.

Ранее многодетным семья Московской области напомнили, какой алгоритм действий следует соблюдать для получения новый выплаты в 300 тыс. рублей. Данная мера поддержки на территории региона начала действовать с 2025 года.