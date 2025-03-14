«Матрешка» и «Ракушка» принесли победу школьницам из Ивантеевки на чемпионате «Профессионалы»
Фото: [Методический центр Г.о. Пушкинский]
Участницы Всероссийского чемпионата «Профессионалы» (юниоры) из Ивантеевки одержали победу в региональном этапе конкурса.
Пушкинские школьницы одержали победу по компетенции «Визаж и стилистика». Результаты конкурсных испытаний, которые проходили в Химках в конце февраля, опубликовал Методический центр г.о. Пушкинский.
Участницам предстояло выполнить интересное задание — создать три разных образа: сценический «Индийская невеста», образ русской красавицы «Матрешка» (с фейс-артом и боди-артом) и вечерний макияж в деловом стиле с прической «Ракушка». Юные стилисты проявили творческие способности, представив неповторимые образы.
Победителями регионального этапа на основании решения членов жюри стали София Шабадаш из «Гимназии №3» г. Ивантеевка (золото) и Арины Злобина из «Образовательного центра №2» (серебро).
«Поздравляем наших победителей и призеров, выражаем огромную благодарность педагогам-наставникам, подготовившим конкурсантов. Желаем удачи и победы в финале Чемпионата!» — напутствовали участниц специалисты Методцентра.