«Матрешка» и «Ракушка» принесли победу школьницам из Ивантеевки на чемпионате «Профессионалы»

Участницы Всероссийского чемпионата «Профессионалы» (юниоры) из Ивантеевки одержали победу в региональном этапе конкурса.

Пушкинские школьницы одержали победу по компетенции «Визаж и стилистика». Результаты конкурсных испытаний, которые проходили в Химках в конце февраля, опубликовал Методический центр г.о. Пушкинский.

Участницам предстояло выполнить интересное задание — создать три разных образа: сценический «Индийская невеста», образ русской красавицы «Матрешка» (с фейс-артом и боди-артом) и вечерний макияж в деловом стиле с прической «Ракушка». Юные стилисты проявили творческие способности, представив неповторимые образы.

Победителями регионального этапа на основании решения членов жюри стали София Шабадаш из «Гимназии №3» г. Ивантеевка (золото) и Арины Злобина из «Образовательного центра №2» (серебро).