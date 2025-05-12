Матрешка может стать символом туризма для Шатуры

Инициатива использования этого традиционного сувенира для представления наиболее значимых туристических локаций округа выдвинута представителями местного бизнес-сообщества в ходе одной из неформальных встреч.

«Наши регулярные бизнес-завтраки создают атмосферу открытости и способствуют поиску новаторских решений. В ходе обсуждения с представителями туристической отрасли были изучены передовые практики, определены приоритетные направления для развития локального туризма в Шатуре, приняты решения по созданию дорожной карты развития туристической инфраструктуры и, конечно, определен узнаваемый символ», – подчеркнула руководитель управления инвестиций и экономического развития, Елена Литвинова.

Около десяти лет назад в Шатуре, в качестве яркого украшения городского пространства, была установлена впечатляющая матрешка высотой почти три метра. Этот подарок, сделанный владельцами местной фабрики по изготовлению сувенирной продукции ко Дню города, быстро завоевал популярность и стал одним из самых узнаваемых символов, наравне с обновленным журавлем на бульваре Мира и мачтой линии электропередачи, приветствующей гостей при въезде в округ. Шатурские жители и гости с удовольствием фотографируются на фоне этого арт-объекта.

«Идея заключается в том, чтобы разместить матрешки как арт-объекты и в других локациях Шатуры, чтобы шатурские жители и туристы могли делать памятные фотографии. Более того, внутри матрешки, содержащей несколько кукол-матрешек меньшего размера, на каждой из них можно разместить изображения знаковых мест, представляющих интерес для путешественников, желающих открыть для себя Шатуру», – предложила генеральный директор гостинично-ресторанного комплекса Юлия Аксакова.

Таким образом, приобретая уникальный шатурский сувенир – матрешку, туристы смогут не только получить памятный подарок, но и воспользоваться им как удобным и красочным путеводителем, содержащим информацию о достопримечательностях, зонах отдыха, мастерских, где можно приобрести местные товары, и других важных аспектах пребывания в Шатуре. Развитие шатурского туризма и популяризация местных брендов – приоритетные задачи для администрации округа, и этот проект может стать важным шагом на пути к их достижению. Шатура – это территория, богатая историей и культурой, и матрешка станет отличным проводником для тех, кто желает ее открыть.