Матрица Набиуллиной: как нехватка людей в 2026 году изменит зарплату

Выступая на «Альфа-саммите» 28 апреля, глава Центробанка констатировала: российская экономика столкнулась с аномалией на рынке труда. Нехватка персонала стала ключевым фактором, влияющим на решения по ключевой ставке и сдерживающим экономический рост, пишет Коммерсантъ .

«Такого не было никогда»

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что текущая ситуация не имеет аналогов в современной истории России. Главная проблема — дефицит не просто квалифицированных специалистов, а рабочей силы в целом.

По словам главы регулятора, нехватка людей напрямую влияет на денежно-кредитную политику. Более того, Набиуллина посетовала на задержку статистических данных: Росстат предоставляет информацию о рынке труда с опозданием в месяц, что затрудняет принятие оперативных решений в условиях «перегретой» экономики.

Резервы на исходе: данные FinExpertiza

Аналитики подтверждают слова главы ЦБ сухими цифрами. За последние пять лет так называемый «кадровый резерв» (люди, которые хотят работать, но пока не трудоустроены) сократился почти в два раза:

2021 год: 7 млн человек;

2025–2026 годы: 4,4 млн человек.

При этом численность занятых в экономике выросла до 74,4 млн человек. Это означает, что рынок труда «вымыл» практически всех доступных кандидатов — студентов, пенсионеров и даже домохозяек. На каждого потенциального соискателя сегодня приходится критически малое количество предложений, что провоцирует гонку зарплат.

Причины и последствия

Эксперты выделяют три ключевых фактора «обмеления» трудовых ресурсов:

Демография: последствия «ямы» 1990-х годов.

Оборонный заказ: повышенный спрос на персонал в ОПК с зарплатами выше рынка.

Высокая занятость: вовлечение в работу ранее инертных групп населения.

Центробанк предупреждает: в таких условиях дальнейший рост производства возможен только за счет повышения производительности труда и автоматизации, так как нанимать физически больше некого.