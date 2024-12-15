Матрос рассказал о крушении танкера в Керченском проливе

Матрос с танкера «Волгонефть-212» Александр Марченко рассказал РЕН ТВ о ЧП в Черном море.

По словам моряка, погода 15 декабря разбушевалась: сильный ветер нагнал мощную волну, которая накренила судно. Как отметил член экипажа танкер, в 08:30 объявили тревогу и все по команде надели жилеты и стали ждать помощи. Несколько раз спасатели пытались подойти к корме, но сделали это не с первого раза из-за положения габаритного судна.

«Начали вытягивать спасательный плот. В этот момент прилетел вертолет, и нас начали эвакуировать вертолетом. Все промокли, грязные. Слава богу, что выжили, некоторым повезло меньше», – добавил Александр.

Напомним, 15 декабря «Волгонефть-212» подала сигнал бедствия. Вслед за ним поступила тревога от танкера «Волгонефть-239». Оба судна под порывами ветра надломились. К месту прибыли спасатели, в том числе на вертолете Ми-8 МЧС России.

Ранее сообщалось, что один моряк погиб после аварии с танкерами у берегов Крыма.