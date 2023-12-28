Матвей Комаров из подмосковной Ивантеевки сможет прокатиться на танке

«Я очень обрадовался, только вечера узнал, что мое желание исполнит губернатор. Я знаю, кто такой губернатор. Это директор всей Московской области, в которой мы живем. Я с самого начала был уверен, что мне повезет. Когда вырасту, буду военным. Только еще не решил кем — летчиком или танкистом», — рассказал Матвей.

Матвей учится во втором классе. Его мама, Юлия Комарова, воспитывает мальчика и его старшую сестру — 15-летнюю Владу. Женщина является военнослужащей с опытом боевых действий в зоне проведения СВО. А во время отпуска вместе со своей подругой Юлией Мальковой она отвозит гуманитарную помощь в Мариуполь и Херсон.

Отмечается, что это подруга Юлии предложила отправить желания детей на сайт «Елки желаний». В этом году такая возможность появилась у участников СВО, чем женщина как ветеран и воспользовалась.

«Добрые дела возвращаются. Мы устраивали праздники для детей в зоне проведения СВО, дарили им сладкие подарки и эмоции. Это я могу. А вот своего ребенка прокатить на танке не могу. Как здорово, что есть люди, в нашем случае Андрей Воробьев, исполняющие такие масштабные мечты детей. Ребята должны верить и мечтать. Спасибо от чистого сердца», — говорит Юлия Комарова.

Ожидается, что уже 30 декабря мечта Матвея Комарова исполнится. Рано утром за семьей Комаровых приедет машина от губернатора и отвезет на место исполнения мечты, где будет настоящий танк и возможность прокатится в нем.