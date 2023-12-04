Матвиенко: государство не пойдет на запрет абортов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что необходимо снизить накал риторики вокруг дискуссии о запрете абортов: государство в любом случае не пойдет на такую крайнюю меру.

«Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет», – сказала Матвиенко.

Она напомнила о печальном опыте запретов, которые приводят к возникновению нелегального рынка услуг по прерыванию беременности, угрозе здоровью и жизни женщин.

По мнению Матвиенко, единственно правильным путем является убеждение и оказание родившим женщинам конкретной помощи и поддержки. Каждая женщина должна понимать, что государство не оставит ее наедине с проблемами по обеспечению и воспитанию ребенка.