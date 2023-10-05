Матвиенко высказалась о роли учителей в эпоху цифровизации

Во времена массовой цифровизации дети нуждаются в учителях и мудрых наставниках. Образ будущего России должен формироваться людьми, а не искусственным интеллектом. Соответствующее заявление сделала спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова передает издание РИА Новости .

Матвиенко призвала людей самостоятельно определять свои цели, а не при помощи техники и заявила, что только так люди смогут оставаться таковыми без утраты человеческой истории. Она также выразила опасение в том, что между сложными взаимоотношениями людей и сверхумных технологий может пройти красная линия из-за этого противостояния.

Спикер также поделилась своим мнением в вопросе повсеместной цифровизации и гипотетической замене учителей на искусственный интеллект. По ее словам, детям нужен мудрый наставник, который поможет им ориентироваться в мире и поможет ему остаться человеком.