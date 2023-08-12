Матвиенко заявила об эффективности и мастерстве военных летчиков ВС РФ

В своих словах Матвиенко отметила, что мастерство военных летчиков играет важную роль в обеспечении безопасности страны и позволяет им эффективно выполнять поставленные задачи спецоперации. Стоит отметить, что с поздравлениями можно ознакомиться на сайте Совфеда.

Благодаря самоотверженности, мастерству и преданности Родине, военные летчики способны успешно справляться с вызовами, возникшими перед ними. Это поздравление стало признанием значимости и важности их службы, а также укрепило чувство гордости и уважения к профессионалам своего дела.